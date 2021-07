Scuola: Floridia, rafforziamo sostegno con 11 mila docenti in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottosegretaria all'Istruzione e senatrice del Movimento cinque stelle, Barbara Floridia, parla di "buone notizie per il mondo della scuola: il prossimo anno scolastico avremo in classe più di 11.000 insegnanti di sostegno specializzati. Una misura importante - continua Floridia in una nota - resa possibile grazie all'approvazione di un emendamento della deputata del M5s Vittoria Casa, presidente della commissione Istruzione della Camera, che ringrazio. Rafforzare il sostegno significa garantire agli studenti con disabilità l'importante presenza di personale specializzato, un punto da sempre centrale per il Movimento cinque stelle". L'esponente dell'esecutivo conclude: "Al termine dell'anno scolastico i docenti, superata una prova, entreranno in ruolo. Continuiamo su questa strada, lavorando per dare risposte concrete alle famiglie e alla comunità scolastica italiana in vista del prossimo settembre". (Com)