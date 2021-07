© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé partecipa alle Celebrazioni per il bicentenario dell'indipendenza del Perù. Dopo la messa celebrata in Duomo dall'Arcivescovo di Milano Mario Delpini (ore 10), evento celebrativo alla presenza del'arcivescovo del console generale del Perù Augusto Salamanca Castro.Palazzo Reale - Sala delle Cariatidi (ore 11:20)VARIECerimonia di inaugurazione della nuova Compagnia Carabinieri, alla presenza del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d'Armata Teo Luzi.Via Francesca Morvillo 10 - Pioltello/Mi (ore 9:30)Assemblea nazionale Filt Cgil, dal titolo “La logistica nel Paese. Andare oltre i luoghi comuni: la situazione e le prospettive”. In apertura il segretario generale della Filt Cgil, Stefano Malorgio. Conclusioni del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. Al termine dell’iniziativa, nel primo pomeriggio, Landini incontra presso lo stabilimento di Ceriano Laghetto (Mb) i lavoratori della Gianetti Ruote in presidio permanente.Cascina Carazzina 167, piazzale Innocenti Depositi - Lodi (ore 9:30)Conferenza stampa di Usb “Morire di appalti nelle rsa”, per spiegare la denuncia a Procura, Ats e Assessorato al Welfare sulla vicenda dell'Asp Golgi-Redaelli.Modalità telematica (ore 10)L'assessore regionale alla sicurezza e consigliere comunale a Milano Riccardo De Corato partecipa ai gazebo di Fratelli d'Italia per la raccolta firme contro il Ddl Zan e per dire stop agli sbarchi.Via Tabacchi (ore 10)Via Solari, in prossimità dell'esselunga (ore 15-18)Corso Vercelli, davanti al cinema Gloria (ore 15-18:30)Nell’ambito della mobilitazione “Sos medici di base”, il consigliere regionale Pd Pietro Bussolati partecipa a due presidi di cittadini.Mercato di piazza Beretta - Corbetta/Mi (ore 10:30)Corso Italia - Abbiategrasso/Mi (ore 15)Il candidato sindaco del centrodestra a Milano, Luca Bernardo partecipa, alla maratona oratoria organizzata da Fratelli d'Italia per discutere sul Ddl Zan.Piazza San Babila (ore 11.30)Il sindaco Giuseppe Sala partecipa al banchetto elettorale del Pd.Mercato di via Osoppo, incrocio di via Caccialepori (ore 12)Punto stampa del commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier, Stefano Bolognini, a un gazebo della Lega per la raccolta firme per i referendum sulla giustizia.Via Fauchè/via Campobasso - Milano (ore 12)Il candidato sindaco del centrodestra a Milano Luca Bernardo, il commissario di Milano della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini e il senatore Armando Siri aprono i lavori del workshop: "La comunicazione in campagna elettorale", organizzato dalla Lega Salvini Premier, per i candidati Lega in Consiglio comunale e nei Municipi di Milano.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 14.45)Il senatore Roberto Calderoli partecipa ai gazebo della Lega per la raccolta firme a sostegno dei quesiti referendari per riformare la giustizia.Osteria dei Amis - Gugnano/Lo (ore 17.30)Piazza Caduti - Sant'Angelo Lodigiano (ore 19) (Rem)