Arabia Saudita-Oman: sultano Haitham in visita a Riad l’11 e il 12 luglio

- Il sultano dell’Oman, Haitham bin Tariq, si recherà in visita in Arabia Saudita l’11 e il 12 luglio prossimi. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. La visita, giunta su invito ufficiale del re Salman bin Abdulaziz Al Saud, mira a rafforzare le relazioni storiche tra le leadership dei due Paesi e ad ampliare gli ambiti di cooperazione congiunta. Il viaggio in Arabia Saudita sarà la prima visita all’estero del sultano Haitham, salito al trono omanita nel gennaio del 2020, poche settimane prima dello scoppio della pandemia di Covid-19. (Res)