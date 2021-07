Siria: Guterres accoglie con favore estensione aiuti umanitari transfrontalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale delle Nazioni Unite (Onu), Antonio Guterres, ha accolto con favore l'adozione da parte del Consiglio di sicurezza Onu della risoluzione che autorizza nuovamente le consegne di aiuti transfrontalieri nel nord-ovest della Siria attraverso il valico di Bab al Hawa, al confine con la Turchia. Lo ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric in una nota. "L'assistenza umanitaria transfrontaliera rimane un'ancora di salvezza per milioni di persone nella zona e in altre aree della Siria”, ha dichiarato Dujarric. Il portavoce Onu ha sottolineato che i bisogni continuano a superare la capacità di risposta in Siria, precisando che il segretario generale Guterres ha sottolineato al Consiglio di sicurezza che sono necessari ulteriori passi per aiutare le Nazioni Unite ad assistere oltre 3,4 milioni di persone bisognose. “L'Onu continua a impegnarsi con tutte le parti per facilitare il passaggio dei convogli di linea. Sono fondamentali per l'espansione della capacità di risposta internazionale alla crisi umanitaria in Siria”, ha affermato Dujarric. Il portavoce Onu, ha inoltre ribadito l'appello di Guterres a tutte le parti in Siria per garantire l'accesso umanitario a tutte le persone bisognose ai sensi del diritto internazionale. (segue) (Nys)