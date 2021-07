Siria: Guterres accoglie con favore estensione aiuti umanitari transfrontalieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha approvato oggi all’unanimità una risoluzione che prolunga per sei mesi, rinnovabili per altri sei, il meccanismo dell’assistenza umanitaria transfrontaliera attraverso il valico di confine di Bab al Hawa, nel nord della Siria, in scadenza domani. La risoluzione è il risultato di un compromesso tra due bozze concorrenti, una presentata dall’Irlanda e dalla Norvegia e l’altra proposta dalla Russia, ed è stata redatta con il contributo degli Stati Uniti. La risoluzione prevede una proroga supplementare di sei mesi, ovvero fino al 10 luglio 2022, a condizione che venga pubblicato un rapporto del Segretario generale che ponga l’accento sulla “trasparenza delle operazioni” e sui “progressi sull’accesso attraverso le linee del fronte, per rispondere ai bisogni umanitari”. (Nys)