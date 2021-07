Medio Oriente: palestinesi sposati con israeliani avviano procedure richiesta cittadinanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I palestinesi che sono sposati con cittadini israeliani, ma che non sono stati in grado di ottenere la cittadinanza o la residenza israeliana a causa della legge sul ricongiungimento familiare, hanno iniziato a presentare le richieste al ministero dell'Interno, dopo che il governo di Gerusalemme non ha approvato la proroga della legge in vigore dal 2003. Sono circa 9.200 i palestinesi sposati con cittadini arabi israeliani che dispongono dei più elementari “permessi di soggiorno” che consentono loro di risiedere nel Paese ma che devono essere rinnovati ogni uno o due anni, e altri 3.500 che per circostanze particolari hanno potuto ottenere visti di soggiorno temporanei, evidenzia il quotidiano israeliano "Jerusalem Post". Finora, la legge sulla cittadinanza e l'ingresso in Israele del 2003 ha impedito ai palestinesi che sposano cittadini arabo-israeliani di ottenere la cittadinanza attraverso la naturalizzazione, come è previsto per altri coniugi con cittadinanza straniera. (segue) (Res)