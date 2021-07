Medio Oriente: palestinesi sposati con israeliani avviano procedure richiesta cittadinanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge è stata approvata per motivi di sicurezza e successivamente estesa a siriani, libanesi, iracheni e iraniani che sposano israeliani. Tuttavia la cosiddetta legge sul ricongiungimento familiare è stata criticata dai gruppi per i diritti umani perché considerata discriminatoria ed è stata osteggiata dai partner della coalizione di governo, in particolare dal partito musulmano Ra'am e da Meretz. Dal momento che la legge non è stata prorogata, adesso i palestinesi sposati con arabo-israeliani potranno richiedere prima un visto B1, poi un visto di soggiorno temporaneo A5 e infine la cittadinanza, se non risiedono a Gerusalemme est. (Res)