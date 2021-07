Polonia: procura accusa le leader delle proteste pro-aborto, rischiano otto anni di reclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura distrettuale di Varsavia ha presentato in tribunale accuse formali alle leader del movimento di protesta Strajk Kobiet (sciopero delle donne). Si tratta di Marta Lempart, Klementyna Suchanow e Agnieszka Czederecka, precisa l’agenzia di stampa “Pap”. La procura si è rivolta al tribunale distrettuale della capitale a inizio luglio ma della decisione ha informato oggi la portavoce della procura medesima. Le tre donne rischiano fino a otto anni di reclusione per “aver messo a repentaglio la vita e la salute di molte persone e causato un rischio epidemiologico per la possibilità di contagio da coronavirus e la diffusione di una malattia infettiva, attraverso l’organizzazione e la conduzione di cortei a ottobre, novembre e dicembre del 2020 per le strade di Varsavia”. “Marta Lempart è stata ulteriormente accusata di oltraggio a ufficiali di polizia e di aver pubblicamente fatto apologia di reati consistenti nella devastazione di chiese e nell’interferenza in funzioni religiose”, ha continuato la portavoce della procura. (segue) (Vap)