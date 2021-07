Polonia: procura accusa le leader delle proteste pro-aborto, rischiano otto anni di reclusione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le proteste della fine del 2020 sono state provocate da una sentenza della Corte costituzionale del 22 ottobre, con la quale il tema delicato dell'interruzione di gravidanza è tornato alla ribalta in Polonia. Il giudice costituzionale polacco ha dichiarato incostituzionali le norme che consentono l'aborto in caso di malformazione o malattia incurabile del feto. La relativa questione di costituzionalità è stata sollevata nel 2019 da un gruppo di 119 deputati, la maggior parte dei quali appartenenti a Diritto e giustizia (PiS). La sentenza limita di fatto in maniera quasi totale la pratica dell'interruzione di gravidanza in Polonia. Essa resta infatti consentita nei casi di pericolo per la vita e la salute della madre e nel caso in cui la gravidanza sia la conseguenza di un reato, sostanzialmente lo stupro. Nel 2019 questi casi ammontavano solamente a circa il 3 per cento del totale degli aborti legali praticati in Polonia. Dopo diversi mesi di ritardo, la Corte costituzionale ha pubblicato le motivazioni della sentenza il 27 gennaio, passaggio che ne ha determinato l'efficacia. (Vap)