Difesa: Aeronautica, Guerini in visita a Comando operazioni aerospaziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, questa mattina è stato in visita al Comando operazioni aerospaziali (Coa) di stanza presso la base di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, importante centro nevralgico di comando e controllo dell’Aeronautica militare per la difesa aerea e per la capacità di pianificare, gestire e condurre operazioni aeree complesse. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'Aeronautica militare. Il ministro, accompagnato dal capo di stato maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli, e dal capo di stato maggiore dell’Aeronautica, generale di squadra aerea, Alberto Rosso, è stato accolto dal comandante del Comando operazioni aerospaziali, generale di divisione aerea, Claudio Gabellini. "La sicurezza nazionale – ha detto Guerini rivolgendosi agli uomini e donne in servizio presso il Coa– è saldamente tutelata nel quadro dell’Alleanza Atlantica, e in questo ambito lo spazio è sempre più al centro del confronto geopolitico ed economico tra le maggiori potenze mondiali". (segue) (Com)