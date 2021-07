Difesa: Aeronautica, Guerini in visita a Comando operazioni aerospaziali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guerini ha affermato "se l'Italia continua a giocare oggi un ruolo da protagonista a livello internazionale è anche grazie a livelli di eccellenza espressi da Reparti come il Comando operazioni aerospaziali, capaci di operare 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno e che presidiano la sovranità militare e tecnologica del nostro Paese". Durante il saluto al personale, svoltosi sul piazzale dell'alzabandiera, il ministro si è complimentato anche per le delicata gestione dell’emergenza sanitaria Covid-19 e ha detto "questo Comando, che è il cuore e il cervello delle capacità espresse dall'Aeronautica, è uno degli esempi più evidenti della continua ricerca dell'avanguardia tecnologica, organizzativa ed operativa". E ha poi concluso "a tutti voi, la riconoscenza e il ringraziamento del Governo, degli italiani e mio personale per l’importante opera che svolgete ogni giorno in un ambito così delicato per la Difesa e per il Paese". (segue) (Com)