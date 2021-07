Difesa: Aeronautica, Guerini in visita a Comando operazioni aerospaziali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando operazioni aerospaziali - come illustrato dal generale Gabellini - costituisce il vero e proprio punto nodale della “dorsale” di comando e controllo dell’Aeronautica militare che, nella sede di Poggio Renatico, recentemente ristrutturata, trova la sua massima espressione operativa per garantire il potere aerospaziale. Durante l'emergenza Covid il Comando ha anche coordinato tutte le richieste che di volta in volta arrivavano da ospedali, Prefetture, Protezione Civile, traducendole in ordini di missione per i reparti di volo designati. Nel corso della visita è stato presentato l’ampio spettro di capacità operative di cui la Forza armata, e quindi il Paese, può disporre: il Jfac (Joint Force Air Component) - attualmente in stand-by nella Nato Response Force 2021 - capace di garantire le funzioni di comando di componente aerea in occasione di operazioni complesse in ambito internazionale, di coalizione o per esigenze di carattere nazionale; le sale operative del National Air and Space Operations Center (Nasoc) e della neo-costituita brigata controllo aerospazio, nonché il Centro Space Situational Awareness, a cui sono devolute le competenze nell’ambito spaziale. Il complesso delle citate capacità operative sono frutto di un’efficace integrazione di tecnologie allo stato dell’arte e di personale della Forza armata altamente qualificato, il tutto messo costantemente al servizio dello strumento militare italiano e della Nato. (Com)