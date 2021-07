Brasile: finale Coppa America, Maracana riapre parzialmente ai tifosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la finale di Coppa America di calcio tra Brasile e Argentina, lo stadio Maracana di Rio de Janeiro riapre ai tifosi, almeno in parte. Il municipio cittadino ha infatti autorizzato la presenza fino a un dieci per cento della capienza massimo del famoso stadio, aprendo i cancelli per circa 6.500 spettatori. Per assistere all'incontro, in programma sabato 10 luglio alle 21, tutti dovranno presentare un test negativo alla Covid-19 effettuato non oltre le 48 ore prima della partita e i posti a sedere saranno occupati in modo da garantire una distanza di almeno 2 metri tra ogni persona o nucleo familiare. Il pubblico sarà inoltre composto da sole persone accreditate e invitate dalla federazione sudamericana di calcio, la Conmebol. Per il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, si tratta di una sorta di "evento test" per la città, in vista della ripresa degli eventi pubblici in concomitanza con l'avanza ta della campagna di vaccinazione. Finora gli incontri della popolare competizione sudamericana sono stati giocati tutti "a porte chiuse", condizione imposta dall'emergenza pandemica nel Paese. (Brb)