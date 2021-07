Ucraina: il presidente Zelensky nomina un nuovo portavoce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto dimettere Yulia Mendel dal ruolo di portavoce presidenziale, nominando come suo sostituto il giornalista Serhiy Nykyforov. E' quanto si apprende da un documento pubblicato sul portale istituzionale della presidenza ucraina. Lo scorso 30 aprile Mendel aveva scritto una lettera di dimissioni, decidendo di rimanere tuttavia nella presidenza ucraina con il ruolo di consigliere per le comunicazione internazionale. Ex presentatore televisivo per l'emittente "24", il nuovo portavoce Nykyforov assume l'incarico a partire da oggi. (Res)