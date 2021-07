Scuola: Bocci (Pd), per rientro in sicurezza Regione Lombardia si impegni per azioni concrete già ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presidente Fontana, la ripresa sarà tranquilla solo se alle parole seguiranno subito i fatti", lo afferma Paola Bocci, consigliera regionale del Pd, dopo aver letto le dichiarazioni del presidente a proposito del rientro a scuola. "Martedì, nell'ultima seduta di consiglio regionale, il suo assessore al Welfare Moratti ha risposto a una mia interrogazione sul tema dicendo che è ancora 'allo studio' la modalità con cui fare rientrare in sicurezza e in presenza per tutto l'anno gli studenti", ricorda Bocci. "Ma è finito il tempo di studiare: abbiamo bisogno di azioni concrete e tempestive. In mancanza di un evidente attivazione, abbiamo quindi depositato una mozione che impegna la Giunta regionale su alcuni precisi punti, che riteniamo inderogabili per la sicurezza a scuola – continua la consigliera regionale Pd –. Ci sono interventi che non possono essere più rimandati. Ad esempio, un piano di potenziamento del trasporto pubblico locale, una pianificazione di tamponi e tracciamenti, un impegno concreto sulla fornitura di dispositivi, un sostegno alle scuole per strumenti di areazione e di depurazione, una campagna diffusa fin da ora per sensibilizzare alla vaccinazione chi ancora non si è vaccinato nella popolazione scolastica. Vogliamo fatti e azioni messi in campo con chiarezza e tempestività. Non c'è tempo da perdere". (segue) (Com)