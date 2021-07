Scuola: Bocci (Pd), per rientro in sicurezza Regione Lombardia si impegni per azioni concrete già ora (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel dettaglio, l'atto chiede di predisporre e pianificare ora tutte le misure necessarie per garantire la possibilità di rientrare in presenza in sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare, il tracciamento periodico e costante del personale scolastico e degli alunni, anche avvalendosi dell'utilizzo di test salivari; l'organizzazione di adeguati scaglionamenti orari delle lezioni, compatibili con il minor assembramento possibile sui mezzi pubblici; un adeguato potenziamento del trasporto pubblico locale; la fornitura negli istituti di formazione professionale dei dispositivi di protezione individuale e dei fondi necessari alla sanificazione costante degli ambienti; la realizzazione di una campagna informativa di una vaccinazione straordinaria per chi non è ancora vaccinato; il sostegno finanziario a interventi sull'edilizia scolastica e per l'installazione di impianti di areazione; il supporto ai minori che vivono situazioni di particolare povertà educativa, criticità sociali, economiche, psicologiche, di apprendimento, che la pandemia ha amplificato; l'istituzione di presidi della salute nelle scuole e negli istituti formativi. La mozione impegna inoltre Giunta e assessori a informare costantemente il consiglio delle azioni programmate. (Com)