Libia: ministero Interno forma sala operativa di sicurezza a Sebha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttorato di sicurezza per Sebha del ministero dell’Interno del governo di unità nazionale libico ha annunciato oggi la creazione di una nuova sala operativa di sicurezza, nella città nel sud della Libia. La decisione è giunta su indicazione del governo, a sostegno del dossier di sicurezza nella città di Sebha, ed è seguita dal vicepremier Ramadan Abu Janah, originario del sud, e dal ministro dell’Interno, Khaled Mazen. Secondo l’ufficio stampa del direttorato, i compiti della sala saranno il mantenimento della sicurezza, l’arresto dei ricercati e il controllo della via principale della città. Il direttore della sicurezza di Sebha, Mohammed Bisher, ha dato oggi istruzione di istituire la sala e dispiegare immediatamente pattuglie di sicurezza e punti di ispezione, dopo un incontro con tutti gli ufficiali della sala e ufficiali ed elementi dei servizi di sicurezza. Lo scorso 6 giugno nella città di Sebha si è verificata un’esplosione, probabilmente provocata da terroristi, che ha preso di mira una postazione della polizia libica provocando morti e feriti tra gli agenti della sicurezza. La regione meridionale della Libia assiste a un grave caos di sicurezza e a una diffusione di omicidi, sequestri e furti, oltre ad attività di traffico di carburante ed esseri umani. Il Consiglio presidenziale libico ha emesso, nella sua qualità di comandante in capo dell’esercito libico, la decisione di formare una forza antiterrorismo nel sud, agli ordini di Masoud al Jeddi, ma quest’ultimo non è riuscito a svolgere le sue funzioni a causa di discordie con il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). (Lit)