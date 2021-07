Decreto Sostegni bis: Bini, terminate votazioni a emendamenti, lavorato perché nessuno resti solo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio riunita alla Camera "ha concluso il suo lavoro sulle votazioni agli emendamenti del decreto Sostegni bis". Lo comunica su Twitter Caterina Bini, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento. Sono stati stanziati sostegni "al settore wedding, catering ed eventi", come anche per le "fiere e alle attività economiche chiuse". Inoltre, sono state "introdotte nuove misure per i centri commerciali", come "l'estensione del credito d'imposta", aggiunge. I settori della cultura e dello spettacolo vengono "inclusi nelle misure di decontribuzione già previste dal decreto. Prorogato a fine anno l'emendamento sul bonus usato". Infine, per il precariato della scuola "è stata prevista una procedura concorsuale straordinaria", rende noto per poi concludere: "Abbiamo lavorato affinché nessuno fosse lasciato solo e affinché ogni settore sia posto nelle condizioni di riprendere a pieno la propria attività". (Rin)