- "Per il 2021 avremo 17.400 borse di specializzazione in medicina. Sono il doppio di quelle di due anni fa e quasi il triplo degli anni precedenti. È un risultato straordinario che aumenta le opportunità per tanti giovani medici laureati e pone le fondamenta per il Ssn del futuro". Lo scrive su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza. (Rin)