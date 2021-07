Portogallo: Covid, obbligo certificato verde o test negativo per accedere a hotel e alloggi turistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accesso agli stabilimenti turistici e agli alloggi locali in tutto il Portogallo sarà consentito solo con la presentazione del certificato vede Covid o un test negativo da parte dei clienti. Il ministro dell'Economia, Pedro Siza Vieira, ha commentato la misura approvata ieri del Consiglio dei ministri spiegando che se il certificato verde Covid può essere usato in un altro Paese per viaggiare "ha anche senso" utilizzarlo per frequentare alcuni spazi e alcune attività che "altrimenti sarebbero chiuse". Secondo il ministro, lo sforzo principale del governo nelle prossime settimane sarà quello di gestire il rischio di contagi e allo stesso tempo garantire la sicurezza delle attività (Spm)