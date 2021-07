Covid: Gelmini, Emilia-Romagna ha pagato prezzo alto ma ha saputo reagire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, dopo aver incontrato a Bologna il presidente della regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha osservato che “l’Emilia-Romagna, soprattutto durante la prima ondata del Covid, è stata una delle Regioni più colpite. La vostra terrà, come tanti territori del Nord del Paese - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -, ha sofferto in modo particolare la pandemia: avete pagato un prezzo alto, con più di 13 mila vittime causate dal virus. Un numero impressionante, è come se una media cittadina della vostra Regione fosse completamente scomparsa negli ultimi 16 mesi. Ma avete saputo reagire a tutto questo dolore". Gelmini ha proseguito: "Ho molto apprezzato il lavoro che ha fatto il presidente Stefano Bonaccini, da governatore della vostra Regione e da presidente della Conferenza delle Regioni nei mesi più caldi della pandemia. Stefano ha dimostrato che si può essere un uomo politico fortemente ancorato alla propria area di riferimento, senza per questo far venir meno la leale collaborazione nei confronti di tutte le istituzioni. Lo ha fatto e lo continua a fare".(Rin)