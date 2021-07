Israele-Russia: Lapid a Lavrov, apprezziamo ruolo per stabilità Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele apprezza il ruolo della Russia nel promuovere la stabilità in Medio Oriente e apprezza l'impegno del presidente russo, Vladimir Putin, e di Mosca per la sicurezza dello Stato ebraico. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri israeliano, Yair Lapid, dopo il colloquio telefonico con l'omologo russo, Sergej Lavrov. "Ci siamo dati appuntamento per incontrarci il prima possibile. Il legame storico tra la Russia e il popolo ebraico è una pietra miliare nelle relazioni tra i due Paesi", ha aggiunto Lapid. (Res)