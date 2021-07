Roma: lavori ai Parioli e alla stazione Tiburtina, variazioni per la mobilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavori ai Parioli e alla stazione Tiburtina con conseguenti variazioni per la mobilità. Lo comunica in una nota Roma servizi per la mobilità. "Sono scattati questa mattina i lavori sulla rete del gas in via Panama a Roma. Fino al termine del cantiere la strada resterà chiusa al traffico. Bus deviati - si legge nella nota . Avanzano i lavori per la realizzazione della nuova area pedonale davanti all'ingresso della nuova stazione Tiburtina. Dalle 7 di lunedì a cessate esigenze cambieranno capolinea i collegamenti 168 e 649, che si attesteranno in prossimità di largo Guido Mazzoni, e saranno deviate le linee di bus della zona". (Com)