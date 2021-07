Milano: De Corato, consegnerò a Procura registrazioni Consigli comunali da remoto, non tutelati diritti opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Milano e assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato consegnerà alla Procura tutte le registrazioni video/audio delle sedute del Consiglio svolte da remoto da gennaio ad oggi. Lo ha annunciato oggi intervenendo alla riunione dell’assemblea, svolta da remoto. “Ritengo che chi dovesse tutelare i diritti dei consiglieri di opposizione, come quello alla parola, non lo abbia fatto, in particolare durante la discussione del 'Piano Aria'. Per questo motivo ho deciso di sottoporre questo materiale al giudizio dei magistrati”, spiega De Corato, ricordando che “lo scorso marzo l'Anci ha prodotto un documento per comunicare alle amministrazioni locali alcuni aspetti di come si sarebbero dovuti svolgere i Consigli comunali da remoto, in cui si sottolineano diritti e doveri, tra i quali: ‘la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento’ e ‘la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti’”. “È del tutto evidente che a Palazzo Marino qualcuno sta traendo vantaggio da questa situazione. Da ieri è iniziata una 'maratona' di nove consigli comunali in undici giorni per approvare le ultime delibere elettorali della giunta. Non si capisce quale sia il motivo per cui ne sono state convocate sette in remoto e solamente due in presenza. La scusa era quella del pericolo di contagio. Evidentemente questo rischio si corre solo in sette occasioni su nove”, osserva l’esponente di Fratelli d’Italia, secondo cui “è chiaro che sia più facile gestire l'opposizione a distanza che in presenza, come è più facile ottenere anche il numero legale”. (Com)