Libia-Tunisia: telefonata Dabaiba-Saied, focus su situazione sanitaria nei due Paesi

- Il primo ministro del governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente della Tunisia, Kais Saied. Durante il colloquio le parti hanno discusso dei rapporti di cooperazione tra Tunisia e Libia, della situazione sanitaria tunisina e della questione della chiusura delle frontiere tra i due Paesi. La decisione di chiudere le frontiere libico-tunisine è conseguenza della situazione sanitaria e durerà per un breve periodo di tempo, ha detto Dabaiba, aggiungendo che prosegue il coordinamento tra i ministri della Salute dei due Paesi. Da parte sua il premier libico ha detto che il suo Paese non risparmierà sforzi per quanto riguarda il sostegno alla Tunisia nell’affrontare il Covid-19, e nel fornire materiali sanitari a favore della regione del sud tunisino. Il presidente tunisino ha invece accolto con favore la posizione “fraterna” del governo libico, che riflette la profondità dei solidi legami esistenti fra i due Paesi e popoli e i valori di solidarietà che essi condividono. (Lit)