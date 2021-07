© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì 14 luglio, alle 14.30, la commissione Agricoltura svolge, in videoconferenza, l'audizione del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, sugli obiettivi del Piano strategico nazionale nel quadro della nuova Politica agricola comune (Pac). L'appuntamento - si legge in una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)