Lavoro: presidente Provincia Mb Santambrogio, situazione Giannetti paradossale, solidarietà a dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Provincia di Monza e Brianza, Luca Santambrogio, è intervenuto durante la seduta della commissione attività produttive di Regione Lombardia sulla situazione dei lavoratori Giannetti di Ceriano Laghetto, esprimendo loro pieno supporto. "La situazione della Giannetti Fad Wheels è paradossale e noi che rappresentiamo le istituzioni dobbiamo agire uniti affinché la proprietà prenda coscienza delle conseguenze economiche e sociali del suo provvedimento facendo al più presto un passo indietro”, ha detto Santambrogio. "Insieme ai sindaci - ha proseguito il presidente - anche la Provincia si sta muovendo per attivare tutti i canali istituzionali possibili e portare sul tavolo del Mise la crisi Giannetti: dobbiamo fare in fretta per ridare continuità alla produzione e mantenere così l'azienda competitiva per attrarre, eventualmente, nuovi compratori, mantenendo il porfolio di clienti importanti”. Nel primo pomeriggio Santambrogio ha portato personalmente la solidarietà della Provincia ai 152 lavoratori visitando il presidio di Ceriano, accompagnato dai funzionari della Protezione civile provinciale che si è attivata per organizzare una raccolta di derrate alimentari di prima necessità utile a confortare i lavoratori in queste pesanti giornate. "Ho incontrato i lavoratori, i sindacati e i sindaci per confermare il supporto delle istituzioni. La Provincia, insieme ad Afol Mb, sta seguendo la vicenda con la speranza di arrivare alla soluzione che tutti auspichiamo, la riapertura del sito, senza dover arrivare a ricorrere alla politiche attive". (segue) (Com)