Lavoro: presidente Provincia Mb Santambrogio, situazione Giannetti paradossale, solidarietà a dipendenti (2)

- Nella mattinata - fa sapere una nota della Provincia Mb - si è svolta una riunione già programmata del Tavolo welfare provinciale, presieduto dal vice presidente Riccardo Borgonovo, che riunisce tutti i principali attori coinvolti nelle politiche di welfare del territorio, tra cui gli ambiti territoriali, i soggetti del terzo settore, i sindacati e le aziende speciali pubbliche che erogano servizi sociali. “Il Tavolo - riferisce la nota - ha espresso in modo unanime solidarietà ai lavoratori della Giannetti di fronte all'improvvisa comunicazione di licenziamento e grande preoccupazione per le famiglie che dipendono direttamente dall'azienda o indirettamente del suo indotto economico, molte delle quali risultano essere monoreddito e quindi particolarmente esposte. Una condizione che aggrava ulteriormente il quadro della situazione che se non verrà prontamente affrontato e risolto rischia di avere conseguenze dolorose sugli interessati e più in generale sull'intero tessuto sociale del territorio coinvolto. (Com)