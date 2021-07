Tunisia: Covid, ricevuto l'ospedale da campo e altri aiuti dal Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati ​​in Tunisia dal Qatar due aerei militari con a bordo aiuti sanitari per il contrasto al Covid-19, comprendenti un ospedale da campo con una capacità di 200 posti letto, dotato di tutte le forniture mediche, oltre a 100 respiratori. L'ambasciatore del Qatar in Tunisia, Saad Nasser al Hamidi, aveva confermato ieri, durante un incontro con il primo ministro tunisino Hichem Mechichi, che questo aiuto arriva in attuazione delle direttive dell'emiro, lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, di inviare assistenza medica nel Paese nordafricano. L'ambasciatore ha sottolineato che questi aiuti sono destinati a sostenere gli sforzi del governo tunisino per affrontare la situazione epidemiologica, nonché a consolidare gli stretti legami e le relazioni di cooperazione tra i due Paesi. (Res)