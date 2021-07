Bologna: evade dai domiciliari per rubare bistecche, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di San Lazzaro di Savena (Bo) hanno arrestato un 36enne italiano per evasione. L’arresto è stato eseguito al centro commerciale “Centro Nova” di Castenaso (Bo), dove un cliente si era reso responsabile del tentato furto aggravato di 14 bistecche di carne rossa. All’arrivo dei militari, inviati dalla Centrale Operativa Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, che era stata informata dell’accaduto, il cliente è stato identificato in un 36enne italiano e la refurtiva, del valore di 294 euro, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Denunciato per il tentato furto aggravato, il 36enne è finito in manette per aver violato la misura dagli arresti domiciliari che aveva ricevuto di recente. Il 36enne era stato arrestato per evasione anche a giugno. (Ren)