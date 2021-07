© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo accumulato molto debito per combattere la crisi sanitaria associata alla pandemia, e sul fronte finanziario sono molto contento che si sia parlato del tema della tassazione minima globale: "Abbiamo finalmente fatto questo passo in avanti". Così il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, parlando con i giornalisti a margine della ministeriale G20 in corso all’Arsenale di Venezia. (Res)