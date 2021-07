Sanità: Pd, preoccupa fondo per sostituti latte materno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le deputate e i deputati del Partito democratico Debora Serracchiani, Paolo Siani, Elena Carnevali, Rosa Di Giorgi, Paola Boldrini, Paolo Lattanzio, Luca Rizzo Nervo affermano: "Stupisce e preoccupa l’istituzione di un fondo di 2 milioni di euro per il 2020 e di 5 milioni a decorrere dal 2021 per l’acquisto di sostituti del latte materno per le donne affette da condizioni patologiche, che impediscono la pratica naturale dell’allattamento. In particolare stupisce la tabella allegata che identifica le condizioni patologiche che impediscono a una donna di allattare; di queste soltanto 4 su 21 rappresentano effettivamente una controindicazione assoluta, la dipendenza da alcool, l’uso di cocaina, allucinogeni, o sostanze multiple. Per l’Hiv, peraltro, la fornitura è già prevista. In tutti gli altri casi - continuano i parlamentari in una nota - la sfida è piuttosto quella di promuovere l’allattamento materno e le condizioni in cui la donna si trova vanno valutate caso per caso nel rispetto della sua volontà. Preoccupa soprattutto l’inserimento, tra le categorie di patologie che impediscono l’allattamento, dell’ipogalattia, categoria arbitraria e mal definibile". (segue) (Com)