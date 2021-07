Sanità: Pd, preoccupa fondo per sostituti latte materno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del Pd aggiungono: "Si intervenga piuttosto per sostenere le donne che hanno scelto di allattare i propri bambini con tutti i mezzi possibili anche economici. La promozione dell’allattamento materno è considerata da tempo una priorità di salute pubblica con risvolti economici positivi per famiglia, società, sistema sanitario, inoltre nel rispetto massimo dell’ambiente. Chiediamo pertanto che vengano riviste le condizioni patologiche che impediscono l'allattamento come chiaramente indicato fin dal 2015 dalle società scientifiche d’area pediatrica e neonatologica e che si dia subito corso alla proposta di legge già depositata il 26 febbraio 21, la numero 2690 - conclude la nota -, 'disposizioni per la protezione la promozione e il sostegno dell’allattamento materno'". (Com)