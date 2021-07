Grecia: ministro Esteri Dendias, Turchia continua la sua "diplomazia delle cannoniere"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia cerca di perseguire la "diplomazia delle cannoniere" nella regione del Mediterraneo orientale ma la pressione degli Stati Uniti è "fondamentale" per far rispettare il diritto internazionale ad Ankara. Lo ha detto il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias nel corso della conferenza dell'Economist in corso oggi ad Atene. "Sebbene le tensioni si siano allentate, mi dispiace dire che non ho ancora visto prove tangibili che la Turchia abbia cambiato il suo comportamento e le sue convinzioni, ovvero la prova che la Turchia rispetta il diritto internazionale e il diritto internazionale del mare", ha affermato Dendias ripreso dal quotidiano di Atene "Kathimerini". Dendias ha affermato che se la Turchia continuerà con le provocazioni e l'attività illegale, l'Unione europea non avrà altra scelta che imporre sanzioni. "Penso che questo sia diventato chiaro per la parte turca", ha aggiunto il capo della diplomazia di Atene. Alla domanda su cosa si aspetta dall'amministrazione Usa del presidente Joe Biden, il ministro degli Esteri greco ha detto: "Vogliamo una maggiore presenza americana nella regione", ha proseguito aggiungendo che "gli Stati Uniti sono l'unico Paese al mondo che può persuadere la Turchia che il rispetto del diritto internazionale e i diritti umani sono l'unico modo e porterà benefici a tutti”. (segue) (Gra)