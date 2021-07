Speciale infrastrutture: Arera, 15,5 miliardi di investimenti nel servizio idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il servizio idrico, la spesa per investimenti, in termini assoluti, inclusa la disponibilità di fondi pubblici, ammonta a 15,5 miliardi di euro per il quadriennio (corrispondenti a circa 3,9 miliardi di euro in ciascuna annualità del quadriennio). E' quanto emerge dalla relazione annuale Arera, l’Autorità di regolazione per l’energia e l’ambiente, sullo Stato dei servizi e sull’Attività svolta nel 2020. In particolare, dall’analisi dei dati, risulta che a fronte del progressivo miglioramento degli indicatori richiesto dalla regolazione della qualità tecnica, i soggetti competenti hanno programmato per il periodo 2020-2021 investimenti superiori di circa il 13 per cento rispetto a quelli pianificati per il biennio precedente. Le verifiche effettuate hanno evidenziato dei generali miglioramenti nella capacità di realizzazione degli investimenti programmati. Il tasso di realizzazione medio nazionale per il 2018 è risultato del 97,9 per cento e per il 2019 del 97,8 per cento. (Rin)