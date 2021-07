Giustizia: Lega, nel weekend in Lombardia cinquecento gazebo per raccolta firme referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega prosegue in Lombardia, per il secondo fine settimana consecutivo, la raccolta firme per i referendum sulla giustizia, con cinquecento tra banchetti e gazebo previsti nel weekend. Lo fa sapere in una nota il vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier, Fabrizio Cecchetti. “Anche questa volta - fa sapere Cecchetti - ai nostri gazebo saranno presenti tutti i nostri eletti, i nostri 235 sindaci, i nostri seicento assessori comunali, i nostri 28 consiglieri regionali, i nostri 65 parlamentari e gli oltre duemila consiglieri comunali. Saranno tutti presenti per autenticare le firme”. “Andiamo avanti nella nostra battaglia per riformare, attraverso il popolo, una giustizia lenta e inefficiente, andiamo avanti in questa nostra battaglia di civiltà per cambiare questa giustizia insieme ai cittadini: vi aspettiamo, venite a firmare ai nostri gazebo per avere una giustizia migliore”, conclude Cecchetti. A Milano oggi, domani e domenica la Lega ha organizzato un gazebo in ogni Municipio. “Dopo il grande successo dello scorso fine settimana, quando sono state raccolte, nella sola Milano, tremila firme e sono stati esauriti i moduli per la raccolta firme, tra oggi e domenica torneremo in piazza con gazebo Lega in tutta la città”, dichiara il commissario provinciale di Milano della Lega Salvini Premier, Stefano Bolognini, che conclude: “Siamo molto contenti della voglia di partecipazione della gente e ci aspettiamo, anche in questo fine settimana, tantissimi milanesi che, insieme a noi, firmeranno per cambiare e migliorare la giustizia di questo paese e renderla più giusta e più equa”. (Com)