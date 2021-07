Italia-Slovenia: ministra per gli Sloveni all'estero conclude oggi visita a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per gli Sloveni all'estero del governo di Lubiana, Helena Jaklitsch, conclude oggi una visita di due giorni a Milano dove ha incontrato la comunità slovena. Secondo una nota dell'esecutivo di Lubiana, l'agenda ha previsto un incontro con i rappresentanti dell'associazione Sloveni a Milano e quelli del Business club sloveno. La visita vede anche un incontro con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e una tappa al Consolato generale di Milano per il ricevimento organizzato in occasione del trentesimo anniversario dell'indipendenza della Slovenia. (Seb)