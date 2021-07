Polonia: governatore Banca centrale, inflazione non ha effetti negativi per i polacchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione non ha effetti negativi per i portafogli dei polacchi. Lo ha detto il governatore della Banca nazionale polacca (Mnb). “Negli Stati Uniti a maggio l’inflazione ha raggiunto il 5 per cento. A giugno in Polonia è scesa al 4,4 per cento e il calo è stato più significativo delle aspettative”, ha detto in una conferenza stampa dedicata alla situazione economica corrente. “Si è anche significativamente ridotta l’inflazione base”, ha continuato Glapinski. Il governatore dell’Mnb ha dichiarato che quest’anno l’indicatore dell’inflazione si manterrà sopra il 3,5 per cento ma nel 2022 si abbasserà, avvicinandosi all’obiettivo inflativo della Banca centrale. “Ricordiamo che l’obiettivo di politica monetaria è di mantenere l’inflazione al livello del 2,5 per cento”, ha aggiunto Glapinski. Sugli effetti dell’inflazione sui portafogli dei polacchi, il governatore ha detto che “le retribuzioni e le pensioni crescono più rapidamente dell’inflazione”. (Vap)