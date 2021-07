Giustizia: Tajani (FI), senza riforma non arriveranno soldi Recovery

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza la riforma della giustizia "in Italia non cambieranno le cose" e "non arriveranno i soldi del Recovery plan". Lo ha detto l'europarlamentare e coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, intervenendo al 50esimo convegno nazionale giovani imprenditori Confindustria. Senza la riforma, ha aggiunto, "si rischia di mettere a repentaglio anche la crescita economica del Paese". Nel corso dell'intervento, Tajani ha però sottolineato che nella riforma "c'è qualcosa in Parlamento da correggere". "Non siamo pienamente soddisfatti", ha spiegato, sottolineando che tra le altre cose ci sono "questioni sullo snellimento del processo" da migliorare, ma che "si può fare maxi emendamento" per correggere il testo in senso più garantista.(Rin)