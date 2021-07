© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione di Stellantis di realizzare una Gigafactory per batterie in Italia è una notizia positiva. Così come l'approvazione definitiva del rifinanziamento degli ecoincentivi per auto a bassa emissione e con rottamazione. Urge una politica di sistema per il settore l'auto". Lo scrive su Twitter Gianluca Benamati, capogruppo del Partito democratico in commissione Attività produttive di Montecitorio. (Rin)