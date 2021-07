Sicurezza: Leonardo e Soccorso alpino, rinnovato l’accordo per lo sviluppo congiunto di nuove capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliorare le tecnologie utilizzate nel salvataggio di vite umane e sviluppare nuove soluzioni operative e di addestramento per rendere più efficiente e massima la sicurezza per il personale addetto. Sono gli obiettivi del rinnovato accordo fra Leonardo ed il corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico (Cnsas), siglato per la prima volta nel dicembre 2016 e riproposto per i prossimi tre anni. Lo rende noto un comunicato congiunto. Le due realtà, Leonardo ed il Cnsas, sono un riferimento – anche a livello internazionale – nel settore del soccorso in ambiente montano e impervio, dove l’elicottero è oramai una risorsa strategica per salvare vite portando a termine le missioni più complesse. Anche in questo periodo storico: nel 2020 il Soccorso alpino ha effettuato il maggior numero di missioni della storia del corpo (oltre 10mila in un anno) mentre Leonardo continua ad accrescere costantemente le capacità di missione dei suoi prodotti di ultima generazione, AW139 e AW169, in termini di equipaggiamenti e prestazioni e i servizi di supporto e addestramento per gli operatori del settore sanitario e delle emergenze. Su tutto ha influito, come ulteriore sfida, la lotta al Coronavirus, con l’elicottero protagonista di numerose missioni di trasporto con particolari barelle a contenimento biologico, utilizzate per la prima volta in Italia e nel mondo proprio su eliambulanze civili di Leonardo. All’evento di firma, che si è svolto a ridosso dell’apertura della stagione estiva presso lo stabilimento Leonardo di Sesto Calende (Va), sede della principale Training Academy dell’azienda dove viene formato anche personale addetto ai compiti di elisoccorso da tutto il mondo, hanno preso parte i vertici del Cnsas e della divisione Elicotteri di Leonardo. (segue) (Com)