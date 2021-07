Usa: Biden prepara ordine esecutivo per limitare i poteri delle Big Tech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà oggi un ordine esecutivo per incoraggiare le agenzie federali a limitare i poteri delle grandi compagnie digitali e a favorire la concorrenza nel settore. Lo riferisce il “New York Times”, secondo cui il provvedimento includerà diverse misure pensate nello specifico per colossi come Google, Facebook, Apple e Amazon. Le agenzie federali saranno chiamate ad approvare eventuali fusioni e a monitorare con maggiore attenzione le pratiche dell’industria tecnologica. Ancora, l’ordine esecutivo incoraggerà la Commissione federale per il commercio a riscrivere le regole in materia di uso dei dati dei consumatori. Si tratta dell’ultima di una serie di mosse pensate dall’amministrazione Biden per porre dei limiti al dominio del mercato da parte delle cosiddette Big Tech, su pressione di un crescente gruppo di esponenti politici, studiosi e imprenditori rivali che lamentano l’inazione del governo federale rispetto alla crescita delle compagnie della Silicon Valley nell’ultimo decennio. (segue) (Nys)