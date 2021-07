Usa: Biden prepara ordine esecutivo per limitare i poteri delle Big Tech (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente statunitense ha già avanzato in passato critiche nei confronti delle posizioni dominanti assunte dalle Big Tech e nei mesi scorsi ha chiamato alla Casa Bianca due esperti con posizioni particolarmente dure nei confronti dei giganti del digitale: Tim Wu, professore della Columbia University, nominato consigliere speciale sulla concorrenza; Lina Khan, reduce da un’inchiesta antitrust della Camera dei rappresentanti, nominata presidente della Commissione federale per il commercio. Il “New York Times” cita fonti della Casa Bianca secondo cui le nuove direttive che saranno annunciate oggi non necessiteranno di un’apposita legge del Congresso per rafforzare la capacità delle agenzie federali contro le compagnie digitali, ma si baseranno piuttosto su leggi esistenti e sulla creazione di nuove regole. (Nys)