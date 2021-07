Rai: De Petris-Fornaro (Leu), auguri di buon lavoro a Soldi e Fuortes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri di buon lavoro a Marinella Soldi e Carlo Fuortes indicati dal governo Draghi componenti del Consiglio di amministrazione di Rai Spa. A loro, e al nuovo Cda, spetterà un compito importante nel rilanciare la qualità dell'offerta radiotelevisiva pubblica, per una Rai autonoma e autorevole e non sotto ricatto del governante di turno. Ma, soprattutto, dovranno garantire l'indipendenza della Rai dalla politica. La più grande azienda culturale del paese ha bisogno di una guida solida e autorevole e i nomi proposti da Draghi vanno nella direzione giusta. Ci auguriamo che anche le nomine parlamentari vadano nella stessa direzione". Lo affermano i capigruppo di Liberi e uguali, Loredana De Petris e Federico Fornaro, componenti della commissione parlamentare di Vigilanza Rai. (Com)