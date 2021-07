San Siro: Fratoianni (Si) a Nova, possibile rimodernarlo intervenendo sulla struttura esistente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si può pensare ad un nuovo stadio di San Siro ristrutturando l'impianto sportivo esistente, questo il pensiero di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra italiana, a margine della conferenza stampa della lista Milano Unita, che ha presentato un progetto per la riqualifica della struttura. "È possibile, studi e progetti lo dimostrano, intervenire su questo stadio, un pezzo di storia per la città, per tutto il Paese e non solo, per riqualificarlo, renderlo più funzionale, rispondere anche alle esigenze poste dalle società (Milan e Inter, ndr) e che si pongono oggi nell'evoluzione del rapporto tra tifo e sport, ma anche il modo di vivere diversi momenti dentro lo stadio, evitando di abbatterlo, evitando di aumentare le volumetrie, evitando di intervenire in modo eccessivo sul parco e sull'urbanizzazione di questo territorio", ha spiegato Fratoianni. (segue) (Rem)