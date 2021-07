Omofobia: Fratoianni (Si), approvare legge di civiltà al più presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi auguro davvero che i voti al Senato ci siano, perché il ddl Zan è una legge di civiltà su cui la politica è in ritardo rispetto alla vita reale del Paese. Gli italiani chiedono al Palazzo un passo in avanti sull'estensione dei diritti delle persone." Lo ha detto il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, ad "Agorà Estate" su Rai3. "Credo che su questa legge sia stato un confronto abbastanza lungo su questo tema e su questo testo di legge. Però - ha spiegato - dobbiamo metterci d'accordo sulla parola dialogo. Ci possono essere dubbi e contrarietà legittime, ma ci sono anche palate di propaganda preoccupante. Se si pensa ad esempio a quello che ha detto la leghista garante dei minori dell'Umbria, che peraltro dovrebbe dimettersi al più presto, che ipotizza che con il ddl Zan avremo fatti contronatura, addirittura il sesso tra persone ed animali. Quando si scende così in basso - ha concluso Fratoianni - che dialogo ci può essere? Si vada avanti allora, si approvi la legge per avere un Paese un po' più civile". (Rin)