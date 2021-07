Libano: sciopero dei farmacisti per denunciare la mancanza di medicinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I farmacisti del Libano hanno annunciato uno “sciopero generale del settore a oltranza” per denunciare l’assenza di medicinali all’interno del Paese che va avanti da diverse settimane. Il membro del sindacato generale dei farmacisti, Ali Safa, ha dichiarato che l’80 per cento delle farmacie di Beirut ha aderito allo sciopero. Le imprese libanesi che si occupano dell’importazione dei farmaci avevano avvertito del progressivo esaurimento di moltissimi medicinali in quando la Banca centrale libanese (Bdl) non era riuscita a pagare i fornitori esteri. Le importazioni di medicinali sono praticamente ferme da oltre un mese, a causa dell'assenza di nuove linee di credito autorizzate dalla Bdl e di fatture non pagate ai fornitori. In farmacia è praticamente impossibile trovare semplici antidolorifici, latte in polvere, ma anche i medicinali utilizzati per malattie croniche. La Banca centrale aveva dichiarato ieri che avrebbe iniziato a inviare i pagamenti attesi dagli importatori di medicinali. (Lib)