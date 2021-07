Albania: premier Rama espelle l'ex sindaco di Lushnje dal Partito socialista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro albanese Edi Rama ha annunciato che l'ex sindaco di Lushnje, Fatos Tushe, sarà espulso dal Partito socialista. Parlando dopo un incontro con alcuni sindaci dei comuni dell'Albania, Rama ha ammonito che lo stesso destino potrebbe aspettare tutti coloro che verranno riconosciuti responsabili di azioni illecite nei confronti dei contribuenti. Due giorni fa Rama ha deciso di far dimettere il sindaco di Lushnje Tushe, dopo il suo arresto il giorno precedente sulla base di un'accusa per corruzione. Il Consiglio dei ministri albanese ha deciso mercoledì le dimissioni di Tushe, citando "gravi violazioni" della legge sul governo locale come motivazione per tale decisione. Il sindaco di Lushnje è stato arrestato martedì, insieme ad altre 15 persone, a seguito di un'operazione condotta dalla Procura speciale albanese contro la corruzione e la criminalità organizzata (Spak). Tushe è stato accusato in particolare per la violazione del principio di competizione equa durante una gara d'appalto pubblica, in quanto avrebbe falsificato documenti nel quadro di una procedura da 24 milioni di lek (200 mila euro) per la costruzione di un canale d'irrigazione nei pressi di Lushnje(Alt)