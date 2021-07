Imprese: Igt Lottery pubblica rapporto sostenibilità, performance migliori su ambiente, sociale e governance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Igt Lottery, leader italiano nel settore delle lotterie, pubblica il rapporto di Sostenibilità 2020. Il rapporto, che delinea la migliore performance ambientale, sociale e di governance (Esg) dell'azienda degli ultimi anni, ne racconta l’impegno nella creazione di valore nei territori che ospitano il suo business e il concretizzarsi della sua Politica di sostenibilità. Igt Lottery gestisce le concessioni di tutte le lotterie italiane e la sua sede di Roma ospita la governance di tutte le attività del mercato globale delle lotterie per il gruppo Igt: una presenza consolidata nel mercato italiano grazie ai più alti standard di servizio, integrità e responsabilità. "Nell’ultimo anno tutti noi abbiamo dovuto affrontare sfide personali e professionali che non avremmo mai immaginato. Eppure, come ci saremmo potuti aspettare, il duro lavoro e la dedizione ci hanno aiutato a superare le avversità", ha dichiarato Fabio Cairoli, ad di Igt Lottery. "Nonostante le enormi difficoltà poste dalla pandemia, non abbiamo mai smesso di onorare il nostro impegno verso una crescita sostenibile. Igt Lottery, infatti, ha mantenuto l’impegno a perseguire gli 11 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Inoltre, il nostro Comitato di Sostenibilità, costituito nel 2019, ha lavorato per definire una politica in grado di contribuire al perseguimento di tali obiettivi”. Sono quattro i pilastri su cui è basato l’impegno di Igt Lottery: la valorizzazione e protezione delle persone, la promozione della responsabilità, il sostegno alla comunità e la sostenibilità lungo la catena del valore. (segue) (Com)