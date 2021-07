Imprese: Igt Lottery pubblica rapporto sostenibilità, performance migliori su ambiente, sociale e governance (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Igt Lottery si impegna a mantenere un ambiente sicuro e inclusivo in cui tutti i dipendenti si sentano apprezzati, rispettati e autorizzati a contribuire al business aziendale. Le iniziative di Diversity & Inclusion Groups (Dig) hanno previsto attività svolte in modalità digitale a sostegno dell’inclusione femminile nell’organizzazione e della diffusione di tematiche legate alla disabilità. Il programma di Gioco Responsabile di Igt Lottery continua ad avere un ruolo di primo piano nella politica di sostenibilità dell’azienda, confermato anche dall’allineamento con lo Standard di Gioco Responsabile di European Lotteries, l’associazione europea degli operatori di gioco legale. Nel prossimo futuro, una nuova ricerca permetterà di indagare le caratteristiche dei giocatori che dimostrano un atteggiamento positivo e responsabile, con l’obiettivo di trovare gli strumenti più adatti a trasmettere tale modalità e conseguentemente prevenire i comportamenti problematici. Una solida infrastruttura di politiche, linee guida e best practice sostiene le nostre soluzioni che rispettano gli standard del settore e dimostrano l’affidabilità dei nostri prodotti. Igt Lottery sostiene le comunità in cui opera attraverso programmi aziendali che si allineano con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - Sdg) delle Nazioni Unite. L’azienda ha iniziato un percorso di valutazione dell’impatto generato da alcuni dei propri progetti più importanti, tra i quali “High Tech High School (Hths)” e “Seguiamo la Cometa”, con l’obiettivo di quantificare e monitorare l’impatto sociale generato, in un’ottica di sviluppo futuro di progetti ad alto valore per la comunità. Solide relazioni con fornitori e clienti sono essenziali per mantenere beni e servizi di qualità. Igt Lottery garantisce che i propri fornitori soddisfino elevati standard economici, etici e ambientali come indicato nel Codice di condotta dei fornitori di Igt. Inoltre, si impegna a migliorare continuamente i sistemi e processi di gestione ambientale per ridurre il proprio l'impatto ambientale. Infine, grazie ad un progetto di mappatura di tutti i consumi di materiali nei processi aziendali, Igt Lottery ha identificato le aree sulle quali c’è una maggiore possibilità di intervento per promuovere un utilizzo più efficiente e consapevole delle risorse naturali, incrementando costantemente la quota di materiali sostenibili. (segue) (Com)